«Зенит» не получал землю для строительства нового стадиона

Договор аренды земли в Купчино между Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга и «Зенитом» не заключался.

Как заявили в пресс-службе Комитета имущественных отношений, строительство футбольного стадиона в Купчино действительно предполагается в рамках реализации «Зенитом» инвестиционного проекта, однако на сегодняшний день решения о предоставлении земельного участка нет.

Как сообщили корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» в пресс-службе Фрунзенского района, 13 июня состоятся публичные слушания по поводу застройки этой территории. Также в пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, строительство объекта начнется в 2019 году, инвестором выступит сам ФК «Зенит».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Зенит» построит в Купчино спортивный комплекс: баскетбольный манеж, футбольный стадион и инфраструктуру для детско-юношеского футбола.

«Зенит» построит новый стадион. На этот раз сам и быстро