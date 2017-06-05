Кевин Дюрант: Многому научился у Грина

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал свою игру во втором матче финальной серии НБА с «Кливленд Кавальерс».

«Когда Дрэймонд Грин сел на скамейку, я старался помогать партнерам в обороне изо всех сел. Грин отлично читает игру, заранее предугадывает действия соперника. Я просто пытаюсь следовать его примеру, он меня много научил в этом сезоне», - цитирует Дюранта ASAP Sports.

Во втором матче Дюрант за 41 минуту на паркете набрал 33 очка, отдал шесть передач и выдал пять блок-шотов.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 2:0, следующий матч состоится в Кливленде 8 июня.