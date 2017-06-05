Сергей Веденеев: Я не ожидал, что Нобоа перейдет в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал переход в клуб эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа.

- Трансфер Нобоа я не ожидал. Он много лет на виду. Футболист хороший, но не выдающийся. Эквадорец очень дисциплинирован, стабилен, отлично играет в обороне, потому что много лет он был вынужден изучать защитные схемы Курбана Бердыева, - рассказал Веденеев в интервью «Газете.ру».

Напомним, 4 июня Нобоа перешел в «Зенит» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на три года.

Эквадорец играл за «Ростов» с лета 2015 года и вместе с командой стал серебряным призером чемпионата России-2015/16. За ростовский клуб 32-летний полузащитник провел 63 матча и забил 11 голов.

Также Нобоа выступал за ПАОК, «Динамо» и «Рубин», с которым дважды становился чемпионом России.