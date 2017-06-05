Юрий Семин: Не знаю, когда будет принято решение о моем будущем в «Локомотиве»

Будущее главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина не обсуждалось на сегодняшнем заседании совета директоров клуба.

- На встрече никаких решений принято не было. Мы подвели итоги прошлого сезона и обсудили будущее клуба.

Не знаю, когда будет принято решение о моем будущем в клубе, сегодня этот вопрос не обсуждался, - рассказал Семин.

Напомним, в прошедшем сезоне под руководством Семина железнодорожники завоевали Кубок России и путевку в Лигу Европы-2017/18.

В чемпионате страны команда финишировала на восьмой строчке турнирной таблицы.





