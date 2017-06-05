«Селтик» проявляет интерес к Азмуну
Источник: The SunКомментарии
Нападающий «Ростова» Сердар Азмун может продолжить карьеру в шотландском «Селтике».
По информации британского таблоида The Sun, в покупке 22-летнего нападающего, которого в Британии успели окрестить «иранским Ибрагимовичем», заинтересован главный тренер «кельтов» Брендан Роджерс.
В составе «Селтика» Азмун может заменить Муссу Дембеле, которого нынешним летом намерен пригласить «Милан».
Контракт Сердара с «Ростовом» действует до лета 2018 года, однако после ухода из клуба Курбана Бердыева вероятность трансфера игрока считается высокой.
В зимнее трансферное окно Азмун отклонил предложение «Ливерпуля», решив доиграть сезон в чемпионате России.
Напомним, «Селтик» является действующим чемпионом Шотландии.
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