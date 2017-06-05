Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Маррэй6:3, 6:4, 6:4Хачанов
Футбол  Венгрия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Gambit Esports анонсировала состав по League of Legends

Комментарии

Организация Gambit Esports представила состав по League of Legends на летний сезон Континентальной лиги.

К команде присоединились Эдуард «EDward» Абгарян, ранее выступавший за Vega Squadron, бывший игрок Virtus.pro Даниэль «Blasting» Кудрин и экс-игроки M19 Михаил «Kira» Гармаш и Александр «PvPStejos» Глазков.

Функции главного тренера будет исполнять Дмитрий «Invi» Протасов, а роль менеджера занял Антон «Tunes» Бойко.

Состав Gambit Esports:

Александр «PvPStejos» Глазков – Верхняя линия
Данил «Diamondprox» Решетников – Лес
Михаил «Kira» Гармаш – Средняя линия
Даниэль «Blasting» Кудрин — Стрелок
Эдуард «EDward» Абгарян – Поддержка 

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор «GeneRaL» Нигрини: Если выиграем EPICENTER: Moscow, то можем получить инвайт на The InternationalИгрок Natus Vincere Виктор «GeneRaL» Нигрини в интервью CyberSport.ru рассказал о подготовке к EPICENTER: Moscow, о целях на чемпионате и о соперниках по групповому этапу.Ninjas in Pyjamas распустила состав по Dota 2Организация Ninjas in Pyjamas распустила состав по Dota 2.Vici Gaming сыграет на Galaxy BattlesКитайский коллектив Vici Gaming примет участие в турнире Galaxy Battles.Кэнни «kennyS» Шраб признан лучшим игроком ESL Pro League Season 5Игрок G2 Esports Кэнни «kennyS» Шраб признан MVP турнира ESL Pro League Season 5.G2 Esports стала чемпионом ESL Pro League Season 5Французская команда G2 Esports стала победителем пятого сезона ESL Pro League.Сливки мировой сцены Dota 2 в Москве. Превью EPICENTER: MoscowСливки мировой сцены Dota 2 в Москве. Превью EPICENTER: MoscowСегодня в Москве стартует один из важнейших кибертурниров годаNewbee выиграла ZOTAC Cup MastersКитайский коллектив Newbee стал победителем турнира ZOTAC Cup Masters.Тимофей Мозгов: Киберспорт займет свою нишу и заберет огромную долю телезрителейРоссийский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал о своем отношение к киберспорту.Mousesports пробилась на Galaxy BattlesГреческая пятерка mousesports выиграла европейскую квалификацию к турниру Galaxy Battles.Эдриан «Lifecoach» Кой стал игроком Evil Geniuses по ГвинтуНемец Эдриан «Lifecoach» Кой присоединился к организации Evil Geniuses.Гордан «g0g1» Прошич покинул Elements Pro GamingСерб Гордан «g0g1» Прошич покинул состав Elements Pro Gaming по Dota 2.CDEC Gaming не приедет на The Summit 7 из-за визовых проблемКитайский коллектив CDEC Gaming не приедет на The Summit 7 из-за проблем с визами.Дмитрий Смит: Все файтинги и шутеры пока не являются дисциплинами компьютерного спортаПрезидент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в интервью «Киберспорт@Mail.Ru» рассказал о признании CS:GO дисциплиной компьютерного спорта, о получении мастера спорта по компьютерному спорту и о играх, которые нуждаются в ограничении на территории России.Тимофей Мозгов: Люди, которые против киберспорта, наверное, не совсем понимают, что это такоеРоссийский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о своем увлечении компьютерными играми.За участие в NA LCS командам придется заплатить 10 млн долларовКомпания Riot Games рассказала о предстоящих изменениях North American League Championship Series.Летом в Москве пройдет масштабный фестиваль WARFESTMail.Ru Group совместно с Радио Рекорд проведут развлекательный фестиваль под эгидой популярного онлайн-шутера Warface — WARFEST.Infamous квалифицировалась на Galaxy BattlesПеруанская команда Infamous выиграла американскую квалификацию к турниру Galaxy Battles.«Спартак» сыграет с Team Spirit в одной группе на CIS MinorОрганизаторы турнира CIS Minor Championship 2017 — Kraków представили распределение команд по группам.Clutch Gamers пропустит The Summit 7 из-за проблем с визамиФилиппинская команда Clutch Gamers не приедет на LAN-финал The Summit 7 из-за визовых проблем.Опубликовано расписание группового этапа EPICENTER: MoscowОрганизаторы турнира EPICENTER: Moscow опубликовали расписание группового этапа.
Футбол
«Селтик» проявляет интерес к Азмуну
Футбол
«Спортинг» арендует Коэнтрау у «Реала»
Футбол
Юрий Семин: Не знаю, когда будет принято решение о моем будущем в «Локомотиве»
Футбол
Сергей Веденеев: Я не ожидал, что Нобоа перейдет в «Зенит»
все новости