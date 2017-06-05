Gambit Esports анонсировала состав по League of Legends
Организация Gambit Esports представила состав по League of Legends на летний сезон Континентальной лиги.
К команде присоединились Эдуард «EDward» Абгарян, ранее выступавший за Vega Squadron, бывший игрок Virtus.pro Даниэль «Blasting» Кудрин и экс-игроки M19 Михаил «Kira» Гармаш и Александр «PvPStejos» Глазков.
Функции главного тренера будет исполнять Дмитрий «Invi» Протасов, а роль менеджера занял Антон «Tunes» Бойко.
Состав Gambit Esports:
Александр «PvPStejos» Глазков – Верхняя линия
Данил «Diamondprox» Решетников – Лес
Михаил «Kira» Гармаш – Средняя линия
Даниэль «Blasting» Кудрин — Стрелок
Эдуард «EDward» Абгарян – Поддержка
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