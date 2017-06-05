Владимир Камельзон: Хачанов не выглядел мальчиком для битья

Тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон прокомментировал поражение Карена Хачанова от Энди Маррэя в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«Хачанов стал открытием этого «Ролан Гаррос». Молодежи нужна одержимость, и одержимость Карена на этом турнире была очень велика. Это великий результат для нашего теннисиста. Я видел все матчи Карена на «Ролан Гаррос», у него все впереди. Сегодня с Марреем он сражался достойно. Я понимал, что обыграть Маррея, у которого сейчас все получается, нереально для большинства теннисистов. Игра была очень интересной, и Карен не был мальчиком для битья.

Временами Хачанов переигрывал первую ракетку мира в перестрелке на задней линии, но с ударом справа было справиться сложно. Это не удар, это торпеда у шотландца. Тем не менее, игра достойная, и печали от поражения нет», - цитирует Камельзона «Р-Спорт».

За выход в полуфинал Маррэй сразится с победителем пары Фернандо Вердаско/Кей Нисикори.