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Теннис  Маррэй6:3, 6:4, 6:4Хачанов
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Евгений Кафельников: Хачанову не хватило уверенности

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший теннисист Евгений Кафельников подвел итоги поражения Карена Хачанова от Энди Маррэя в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«Игровой потенциал есть, но потенциала в голове, чтобы быть ведущим теннисистом и игроком первой десятки, пока что нет. А это, думаю, процентов 60 или 70 успеха. Если ты в голове веришь, что можешь быть им... Я всегда считал, что уверенность - это хорошо, а самоуверенность - плохо. У Карена на данный момент, к сожалению, нет уверенности. Может, это с опытом придет», - цитирует Кафельникова «Р-Спорт».

За выход в полуфинал Маррэй сразится с победителем пары Фернандо Вердаско/Кей Нисикори.

Матч

Маррэй Э. (Великобритания) - Хачанов К. (Россия) - 6:3, 6:4, 6:4

Место и дата

05 июня 13:30, , Онлайн-трансляция

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