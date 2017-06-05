Евгений Кафельников: Хачанову не хватило уверенности
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Бывший теннисист Евгений Кафельников подвел итоги поражения Карена Хачанова от Энди Маррэя в четвертом круге «Ролан Гаррос».
«Игровой потенциал есть, но потенциала в голове, чтобы быть ведущим теннисистом и игроком первой десятки, пока что нет. А это, думаю, процентов 60 или 70 успеха. Если ты в голове веришь, что можешь быть им... Я всегда считал, что уверенность - это хорошо, а самоуверенность - плохо. У Карена на данный момент, к сожалению, нет уверенности. Может, это с опытом придет», - цитирует Кафельникова «Р-Спорт».
За выход в полуфинал Маррэй сразится с победителем пары Фернандо Вердаско/Кей Нисикори.
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Хачанов К. (Россия) - 6:3, 6:4, 6:4
Место и дата
05 июня 13:30, , Онлайн-трансляция
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