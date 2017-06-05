«Зенит» интересуется полузащитником «Фиорентины» Баделем

Как сообщает «Матч ТВ», футболист «Фиорентины» Милан Бадель может продолжить карьеру в «Зените».

По информации источника, петербургский клуб рассматривает хорватского игрока как одного из кандидатов на усиление средней линии поля. Также Бадель входит в сферу интересов нескольких команд из Италии.

Напомним, 28-летний игрок в сезоне-2016/17 провел 41 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Контракт Милана с «Фиорентиной» истекает 30 июня 2018 года.

На счету Баделя один гол в 31 матче за сборную Хорватии. По данным Transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.