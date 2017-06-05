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Гуарин может продолжить карьеру в «Зените»

Источник:  CalcioMercato.comКомментарии

По информации итальянских СМИ, «Зенит» заинтересован в покупке 30-летнего колумбийского полузащитника Фредди Гуарина.

Сообщается, что Гуарина в команде желает видеть новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, который возглавил питерский клуб 1 июня. Отметим, что Фредди играл под его руководством в миланском «Интере».

Гуарин перешел китайский клуб в «Шанхай Шеньхуа» из миланского клуба в 2016 году. В нынешнем сезоне чемпионата Китая он сыграл восемь матчей, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

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