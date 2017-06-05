Защитник «Атлетико» Эрнандес подозревается в изнасиловании

Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Алавес», был заподозрен в изнасиловании. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует El Espanol, футболиста обвиняет в изнасиловании 20-летняя жительница Марбельи. Сам футболист утверждает, что она лжет. Пока обвинения против игрока не выдвинуты, и он находится на свободе.

Девушка утверждает, что возле ночного клуба футболист предложил ей зайти в машину за ключами, затем он начал целовать ее на заднем сидении машины и попытался раздеть ее, но та не поддалась, и в итоге он вытолкнул девушку из машины.

Далее девушка вернулась в клуб, где ее начал домогаться другой игрок «Алавеса» Алексис Руано. Позднее она отправилась в больницу, а потом написала заявление в полицию.

В прошлом сезоне 19-летний Тео Эрнандес провел 38 матчей за «Алавес» и забил два мяча при четырех голевых передачах.