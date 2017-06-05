Защитник «Атлетико» Эрнандес подозревается в изнасиловании
Защитник «Атлетико»
Тео Эрнандес, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Алавес»,
был заподозрен в изнасиловании. Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует
El Espanol, футболиста
обвиняет в изнасиловании 20-летняя жительница Марбельи. Сам футболист
утверждает, что она лжет. Пока обвинения против игрока не выдвинуты, и он
находится на свободе.
Девушка
утверждает, что возле ночного клуба футболист предложил ей зайти в машину за
ключами, затем он начал целовать ее на заднем сидении машины и попытался
раздеть ее, но та не поддалась, и в итоге он вытолкнул девушку из машины.
Далее девушка
вернулась в клуб, где ее начал домогаться другой игрок «Алавеса» Алексис Руано.
Позднее она отправилась в больницу, а потом написала заявление в полицию.
В прошлом
сезоне 19-летний Тео Эрнандес провел 38 матчей за «Алавес» и забил два мяча при
четырех голевых передачах.