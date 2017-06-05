Терентьев сегодня может стать игроком «Зенита»
Источник: «Фонтанка»Комментарии
Как сообщает «Фонтанка»
со ссылкой на собственные источники, близкие к клубу, переход защитника «Ростова»
Дениса Терентьева в «Зенит» может быть оформлен до конца сегодняшнего дня.
По информации
источника, переговоры между сторонами вошли в завершающую стадию.
Напомним, 24-летний
футболист в сезоне-2016/17 провел 24 матча в РФПЛ, 4 – в квалификации Лиги
чемпионов, 5 – на групповом этапе турнира, а также 3 матча – в Лиге Европы.
Контракт игрока с ростовским клубом истекает 30 июня 2018 года. По данным Transfermarkt.de, трансферная стоимость Терентьева составляет 1 миллион евро.
Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически