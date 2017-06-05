Нисикори обыграл Вердаско и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/8 финала
«Ролан Гаррос» между японцем Кеи Нисикори и испанцем Фернандо Вердаско
завершился победой японского теннисиста. Итоговый счет матча – 0:6, 6:4, 6:4,
6:0 в пользу Нисикори.
Матч продолжался
два часа и 34 минуты. Нисикори сделал четыре эйса при трех у соперника. При
этом у испанца больше невынужденных ошибок (6-2). В 1/4 финала Нисикори сыграет
с британцем Энди Маррэем.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Вердаско Ф. (Испания) - Нисикори К. (Япония) - 6:0, 4:6, 4:6, 0:6
Место и дата
05 июня 14:35, , Онлайн-трансляция
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