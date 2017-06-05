Роберт Мак: С появлением Манчини должны адаптироваться к работе в новой среде

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился мнением о своем положении в петербургском клубе и назначении Роберто Манчини.

– Я всем доволен в «Зените», хотя вторая половина сезона и не получилась для меня хорошей. Я усердно работал под руководством Луческу, боролся за место в стартовом составе. С появлением Манчини мы должны адаптироваться к работе в новой среде, с новыми людьми и тренерским стилем. У меня осталось ещё три года по контракту с клубом, – цитирует Мака Metrosport.

Напомним, в сезоне-2016/17 Мак принял участие в 27 матчах, на счету словака 6 голов и 5 голевых передач.

Манчини был назначен на пост главного тренера сине-бело-голубых 1 июня. Итальянец подписал с петербургским клубом контракт на три года с возможностью продления на два года. Тренер приедет в Петербург 13 июня.

Ранее 52-летний специалист возглавлял «Лацио» (2001-2002), «Фиорентину» (2002-2004), «Интер» (2004-2008, 2014-2016), «Манчестер Сити» (2009-2013) и «Галатасарай» (2013-2014).