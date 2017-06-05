Роберт Мак: С появлением Манчини должны адаптироваться к работе в новой среде
Полузащитник «Зенита»
Роберт Мак поделился мнением о своем положении в петербургском клубе и
назначении Роберто Манчини.
– Я всем доволен в «Зените»,
хотя вторая половина сезона и не получилась для меня хорошей. Я усердно работал
под руководством Луческу, боролся за место в стартовом составе. С появлением
Манчини мы должны адаптироваться к работе в новой среде, с новыми людьми и
тренерским стилем. У меня осталось ещё три года по контракту с клубом, –
цитирует Мака Metrosport.
Напомним, в сезоне-2016/17 Мак
принял участие в 27 матчах, на счету словака 6 голов и 5 голевых передач.
Манчини
был назначен на пост главного тренера сине-бело-голубых 1 июня. Итальянец
подписал с петербургским клубом контракт на три года с возможностью продления
на два года. Тренер приедет в Петербург 13 июня.
Ранее 52-летний специалист
возглавлял «Лацио» (2001-2002), «Фиорентину» (2002-2004), «Интер» (2004-2008,
2014-2016), «Манчестер Сити» (2009-2013) и «Галатасарай» (2013-2014).