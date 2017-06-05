Кузнецова и Младенович не смогли пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович не смогли выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2017.
Сегодня в третьем круге Кузнецова и Младенович уступили американке Беттани Маттек-Сэндз и чешской теннисистке Люси Шафаржовой, которые за выход в полуфинал поспорят с бельгийкой Кирстен Флипкенс и итальянкой Франческой Скьявоне.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
3-й круг
Шафаржова/Маттек-Сэндз (Чехия/США) - Кузнецова/Младенович (Россия/Франция) - 6:4, 6:2.
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