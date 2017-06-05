Стартовало народное голосование за лучшие концепции турбренда России

На завершившемся в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме был дан старт народного голосования за лучшую концепцию туристического бренда России. Отдать свой голос можно будет до середины августа на сайте проекта.



«Из 195 стран мира 146 имеют собственный туристический бренд. Россия как перспективное направление международного туризма тоже должна обзавестись этим важным маркетинговым инструментом. Мы привлекли к решению этой задачи профессионалов высочайшего уровня. Они трудятся над брендом на принципах социальной ответственности бизнеса и используют весь свой опыт и уникальные компетенции, чтобы создать продукт, достойный нашей великой страны. При этом он будет согласовываться с предпочтениями россиян, поскольку народное голосование играет ключевую роль в процессе выбора лучшего варианта бренда. Работа вышла на завершающий этап. Чемпионат мира по футболу мы будем открывать уже с готовым Туристическим брендом России», – заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Олег Сафронов

Работа над разработкой туристического бренда России проводилась под эгидой Ассоциации брендинговых компаний России осенью 2016 года в уникальном формате. Топ-специалисты в области дизайна, рекламы, брендинга, которые в обычное время являются конкурентами и встречаются лишь в рамках тендеров, сошлись за одним столом, чтобы помочь государству в решении важнейшей задачи.

Из нескольких десятков успешных вариантов было отобрано 10 работ. Оргкомитет принял решение вынести их на суд общественности, чтобы дать возможность россиянам подробно ознакомиться со всем диапазоном решений. По результатам онлайн-голосования к концу лета будут определены три лучшие концепции. Далее авторитетное жюри под председательством заместителя Председателя Правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, Виталия Мутко, выберет победителя.