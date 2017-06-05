Олег Гусев может вернуться в киевское «Динамо»
Источник: «Футбол 24»Комментарии
Бывший
полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев может вернуться в команду. Об этом
сообщают украинские СМИ.
Как
информирует «Футбол 24», возвращение Гусева стало
возможным после того, как Александр Хацкевич сменил Сергея Реброва на посту
главного тренера команды.
Напомним, что Олег Гусев, которому 25 апреля
исполнилось 34 года, покинул Динамо в декабре 2016 года. Пока он
остается свободным агентом. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом
Украины и столько же раз выигрывал Кубок Украины.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически