Алексей Саврасенко: «Локомотив-Кубань» будет строить команду уровня Евролиги

Генеральный менеджер «Локомотива-Кубань» Алексей Саврасенко подвел итоги сезона и рассказал о планах клуба на межсезонье.

«Сезон выдался очень сложным. Считаю, что концовка получилась неплохой, именно плей-офф. Обыграли УНИКС, практически на равных вели борьбу с ЦСКА. Ребята на 100% выкладывались в каждом матче. С Сашей Обрадовичем в ближайшие два года мы точно будем работать. Будет очень много новых игроков. Поэтому прошу болельщиков набраться терпения, в начале нового сезона уже будут значительные изменения.

Мы уже начали работать, просматривать хороших новичков. Бюджет клуба точно не снизится, мы планируем строить команду уровня Евролиги. Мы будем ставить перед собой самые максимальные задачи», - заявил Саврасенко в эфире телеканала «Кубань 24».

«Локомотив-Кубань» дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ, где в трех матчах уступил московскому ЦСКА.