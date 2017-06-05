Агент: Марсьяль останется в «МЮ»
Источник: Sky SportsКомментарии
Нападающий Антони Марсьяль в следующем сезоне
продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил агент игрока Филипп
Ламболи.
«У Антони еще два года контракта с «МЮ». Для
ухода нет причин. Я бы уже знал, если бы руководство клуба или тренерский штаб
желали с ним расстаться. Но мне не говорили об этом», - цитирует агента Sky Sports.
В минувшем сезоне 21-летний француз провел 42
матча за «МЮ» во всех турнирах и забил восемь мячей при восьми голевых
передачах.
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