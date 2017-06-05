Агент: Марсьяль останется в «МЮ»

Нападающий Антони Марсьяль в следующем сезоне продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил агент игрока Филипп Ламболи.

«У Антони еще два года контракта с «МЮ». Для ухода нет причин. Я бы уже знал, если бы руководство клуба или тренерский штаб желали с ним расстаться. Но мне не говорили об этом», - цитирует агента Sky Sports.

В минувшем сезоне 21-летний француз провел 42 матча за «МЮ» во всех турнирах и забил восемь мячей при восьми голевых передачах.