Журналист Микаэль Брага: Думал, что Нобоа вернется в «Рубин»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол на MondoSportivo.it и La Gazzetta dello Sport, прокомментировал переход в «Зенит» полузащитника Кристиана Нобоа.

- Для меня неожиданно, что Нобоа оказался в «Зените»: я думал, он пойдёт в «Рубин». Это хорошее приобретение, лучше, чем Цаллагов или Молло. Нобоа нужен «Зениту». Он пришёл в клуб свободным агентом, он знает чемпионат России, в «Зените» не было игрока его типа. С другой стороны, Нобоа не совсем молод и на высоком уровне играл только под руководством Бердыева, а в «Зените» все будет по-другому.



Что касается ухода Данни, то в последнее время он не приносил «Зениту» особой пользы. Да, он стал легендой клуба, но команда начинает новый цикл, и в таком случае Данни действительно лучше уйти оттуда, чем сидеть там на скамейке, - цитирует Брагу портал «Евро-Футбол».

Напомним, 4 июня Нобоа перешел в «Зенит» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на три года.

Эквадорец играл за «Ростов» с лета 2015 года и вместе с командой стал серебряным призером чемпионата России-2015/16. За ростовский клуб 32-летний полузащитник провел 63 матча и забил 11 голов.

Также Нобоа выступал за ПАОК, «Динамо» и «Рубин», с которым дважды становился чемпионом России.



