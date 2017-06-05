Анатолий Мещеряков: «Локомотив» должен занять не ниже пятого места в новом сезоне

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал про поставленные перед командой задачи на новый сезон.

«Были определены базовые задачи на предстоящий сезон – место не ниже пятого в чемпионате России и достойное выступление в Лиге Европы, это значит как минимум выход из группы. Данные задачи будут доведены до главного тренера и других участников процесса. Совет директоров принял решение оценивать ход выполнения задач на сезон ежеквартально», - приводит слова Мещерякова «Р-Спорт».

В прошедшем сезоне «Локомотив» занял восьмое место в чемпионате России и выиграл Кубок страны, завоевав путевку в Лигу Европы.