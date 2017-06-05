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Жители Екатеринбурга к ЧМ-2018 должны демонтировать застекление балконов

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу 2018 года приведут в единообразный вид более 2 тыс. зданий. Все они включены в программу по разработке паспортов фасадов и расположены в зоне Центрального стадиона и на гостевых маршрутах.

Как сообщает «Урал бизнес консалтинг», в связи с этим администрация Екатеринбурга распорядилась, чтобы жители убрали к ЧМ-2018 застекление балконов домов, которые выходят на эти маршруты. За неисполнение распоряжения городских властей, грозит штраф. Издание сообщает, что демонтаж застекления стоит от 20 до 60 тысяч рублей.

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