Жители Екатеринбурга к ЧМ-2018 должны демонтировать застекление балконов

В Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу 2018 года приведут в единообразный вид более 2 тыс. зданий. Все они включены в программу по разработке паспортов фасадов и расположены в зоне Центрального стадиона и на гостевых маршрутах.

Как сообщает «Урал бизнес консалтинг», в связи с этим администрация Екатеринбурга распорядилась, чтобы жители убрали к ЧМ-2018 застекление балконов домов, которые выходят на эти маршруты. За неисполнение распоряжения городских властей, грозит штраф. Издание сообщает, что демонтаж застекления стоит от 20 до 60 тысяч рублей.