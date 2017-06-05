Денис Попов: Если в России не будет в каждой зоне ПФЛ по 20 команд, нам вообще ничего не светит
Источник: «Евро-футбол.ру»Комментарии
Бывший нападающий сборной России Денис Попов поделился своим видением проблем национального футбола.
- Надо понимать, что если у нас не будет в каждой зоне ПФЛ по 20 команд,
то нам вообще ничего не светит. У нас еле набираются команды на
первенство края, на Кубок губернатора, во втором дивизионе есть зоны по
6, по 9 команд – ну это смешно! Возьмите в той же Германии какое-нибудь
захолустье или село – там команда элитной лиги.
Посчитайте количество команд там и умножьте на количество футболистов, а потом сравните это с российскими показателями. Из ста можно выбрать 10 хороших игроков, из десяти – нереально. Пока мы все это не переломим, ничего не изменится, у нас будут проблемы, - заявил Попов в интервью порталу «Евро-Футбол».
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