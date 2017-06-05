Агент Арды Турана: Мой клиент остается в «Барселоне» до 2020 года

Агент полузащитника «Барселоны» Арды Турана Ахмет Булут опроверг информацию о том, что полузащитник может покинуть клуб.

«Туран остается в «Барселоне», это факт. Клуб им полностью доволен, ни с кем о возможном трансфере переговоры не велись. Мне очень не нравятся все эти слухи, Арда будет игроком «Барселоны» до конца контракта и никуда не уйдет», - приводит слова Булута AS.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Туран лондонского «Арсенала».

Действующий контракт Турана с каталонцами расчитан до лета 2020 года

В прошедшем сезоне Туран провел 28 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевых передачи.