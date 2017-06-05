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Майк Салливан: Верим, что Малкин и Кросби продолжат набирать очки

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан верит в то, что Сидни Кросби и Евгений Малкин смогут принести своей команде еще один Кубок Стэнли.

- Мы изучаем игру намного более глубоко, чем просто с точки зрения числа бросков по воротам. У них были шансы для бросков, но они почему-то принимали другие решения. Но с точки зрения тренера это непростой вопрос, потому что я не хочу вступать в противоречие с их инстинктами. Если они принимали такие решения, значит считали, что так будет лучше.

Но их статистика говорит сама за себя. На протяжении всего года они стабильно приносили очки, и мы верим, что они продолжат это делать. Это прекрасные игроки, а хоккей на площадке идёт очень сложный. Приходится бороться за каждый дюйм льда. А им уделяется очень много внимания, так что они всегда играют против лучших соперников. Но именно поэтому они стали теми, кем стали, - цитирует Салливана официальный сайт НХЛ. 

Напомним, четвертый матч финальной серии НХЛ состоится будущей ночью. Пока «Питтсбург» впереди в противостоянии с «Нэшвиллом» со счетом 2-1. 

Матч

Нэшвилл - Питтсбург

Место и дата

06 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция


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