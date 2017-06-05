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Скончался полузащитник сборной Кот-д’Ивуара Шейк Тиоте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Ньюкасл» и сборной Кот-д’Ивуара Шейк Тиоте умер после потери сознания на тренировке китайского клуба «Бейцзин Энтерпрайзес».

30-летний Тиоте, в последнее время выступавший во втором дивизионе чемпионата Китая, упал во время тренировки и был экстренно доставлен в госпиталь.

Врачи не смогли спасти его жизнь.

Ранее Шейк выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Твенте», «Роду» и «Андерлехт». На его счету более 50 матчей за сборную Кот-д’Ивуара. Он выигрывал Кубок африканских наций в 2015 году.

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