Тео Эрнандес подозревается в изнасиловании

Защитник «Алавеса» Тео Эрнандес, права на которого принадлежит мадридскому «Атлетико», подозревается в попытке изнасилования.

Как сообщает «Marca» со ссылкой на источники в полиции, 4 июня 20-летняя девушка, имя которой не сообщается, написала заявление в правоохранительные органы, в котором обвиняла Тео Эрнандеса в попытке изнасилования. Заявительница утверждает, что Эрнандес пригласил ее в машину, а после неудачной попытки сексуального контакта вытолкнул на дорогу.

Отметим, что сам футболист факт произошедшего отрицает. Возбуждено административное производство.

В прошедшем сезоне Эрнандес сыграл за «Алавес» в 38-ми матчах и забил два гола.