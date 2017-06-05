Гол Манджукича «Реалу» признан лучшим в Лиге чемпионов-2016/17
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Гол нападающего туринского «Ювентуса» Марио Манджукича в ворота «Реала» в финале Лиги чемпионов признан лучшим в сезоне-2016/17.
Технический комитет УЕФА собрал десятку лучших голов текущего сезона. Манджукич отличился на 27-й минуте финального матча. Однако это не спасло туринцев от поражения (1:4).
На втором месте в рейтинге - Каземиро из «Реала» и его гол в ворота
«Наполи» в первом матче 1/8 финала. Третье место УЕФА отдал голу Томаса Дилэйни из «Копенгагена» в ворота «Брюгге» в матче
группового этапа.
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