Константин Сарсания: Терентьев может составить конкуренцию Жиркову и Смольникову

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал об интересе к защитнику «Ростова» Денису Терентьеву.

- У Терентьева действующий контракт с «Ростовом», но мы им интересуемся. Это воспитанник петербургского футбола, он хорошо проявил себя в «Ростове», способен играть как справа, так и слева. Справа у нас играет Игорь Смольников, слева - Юрий Жирков, но нам нужен человек, который может их заменить. И Терентьев - это тот игрок, который может составить конкуренцию Смольникову и Жиркову, - приводит слова Сарсании ТАСС.

Напомним, ранее «Фонтанка» сообщила, что контракт с Терентьевым может быть подписан 5 июня.

Напомним, 24-летний футболист в сезоне-2016/17 провел 24 матча в РФПЛ, 4 – в квалификации Лиги чемпионов, 5 – на групповом этапе турнира, а также 3 матча – в Лиге Европы.

Контракт игрока с ростовским клубом истекает 30 июня 2018 года. По данным Transfermarkt.de, трансферная стоимость Терентьева составляет 1 миллион евро.



