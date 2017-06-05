Вход на станцию метро «Спартак» будет свободным после Кубка конфедераций

Первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов сообщил, что вход на станцию московского метро «Спартак» будет свободным после окончания Кубка конфедераций.

«В дни матчей проезд по FanID бесплатный. При этом с самого матча проезд будет всем бесплатный, так как турникеты будут открыты для всех, потому что поток будет очень большой», - цитирует Латыпова ТАСС.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).