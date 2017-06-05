Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Маррэй6:3, 6:4, 6:4Хачанов
Футбол  Венгрия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Денис Терентьев: Спасибо «Ростову» за эти два незабываемых года

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник Денис Терентьев поблагодарил «Ростов» за время, которое провел в донском клубе.

Напомним, что сегодня Терентьев стал игроком «Зенита».

  - Большое спасибо «Ростову» за эти два незабываемых года. Здесь я всегда чувствовал поддержку болельщиков и эмоции стадиона после каждого из эпизодов матча и наших побед. Это непередаваемые ощущения! Хочу выразить благодарность за эти добрые мгновения каждому, кто переживал и поддерживал нас. Удачи, «Ростов», я ценю каждого из вас! – приводит слова Терентьева официальный сайт «Ростова».

Напомним, что ранее «Ростов» покинул Нобоа, который продолжит карьеру в «Зените».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Данни покинул «Зенит». Таблица трансферов РФПЛДанни покинул «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Денис Терентьев стал игроком «Зенита»Как и сообщал «Советский спорт», защитник Денис Терентьев перешел из «Ростова» в «Зенит».Константин Сарсания: Терентьев может составить конкуренцию Жиркову и СмольниковуСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал об интересе к защитнику «Ростова» Денису Терентьеву.Анатолий Мещеряков: «Локомотив» должен занять не ниже пятого места в новом сезонеПредседатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал про поставленные перед командой задачи на новый сезон.Журналист Микаэль Брага: Думал, что Нобоа вернется в «Рубин»Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол на MondoSportivo.it и La Gazzetta dello Sport, прокомментировал переход в «Зенит» полузащитника Кристиана Нобоа.Роберт Мак: С появлением Манчини должны адаптироваться к работе в новой средеПолузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился мнением о своем положении в петербургском клубе и назначении Роберто Манчини.Терентьев сегодня может стать игроком «Зенита»Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники, близкие к клубу, переход защитника «Ростова» Дениса Терентьева в «Зенит» может быть оформлен до конца сегодняшнего дня.Гуарин может продолжить карьеру в «Зените»По информации итальянских СМИ, «Зенит» заинтересован в покупке 30-летнего колумбийского полузащитника Фредди Гуарина.«Зенит» интересуется полузащитником «Фиорентины» БаделемКак сообщает «Матч ТВ», футболист «Фиорентины» Милан Бадель может продолжить карьеру в «Зените».Лю Хюньшень: Медаль не отдали, о причинах увольнения не рассказалиЛю Хюньшень: Медаль не отдали, о причинах увольнения не рассказалиБывший врач московского «Спартака» Лю Хюньшень поделился своим мнением об увольнении из клуба.«Селтик» проявляет интерес к АзмунуНападающий «Ростова» Сердар Азмун может продолжить карьеру в шотландском «Селтике».Юрий Семин: Не знаю, когда будет принято решение о моем будущем в «Локомотиве»Будущее главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина не обсуждалось на сегодняшнем заседании совета директоров клуба.Сергей Веденеев: Я не ожидал, что Нобоа перейдет в «Зенит»Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал переход в клуб эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа.«Зенит» не получал землю для строительства нового стадионаДоговор аренды земли в Купчино между Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга и «Зенитом» не заключался.Французский защитник Загаду перешел из «ПСЖ» в дортмундскую «Боруссиию»Защитник Дан-Аксель Загаду сменил «ПСЖ» на дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает официальный твиттер немецкого клуба.Был парикмахером, странно праздновал гол. Каким мы запомним Данни в «Зените»Был парикмахером, странно праздновал гол. Каким мы запомним Данни в «Зените»Капитан «Зенита» Мигель Данни покидает клуб после девяти лет. «Советский спорт» вспоминает историю полузащитника в Петербурге.Психолог: В нынешнем «Зените» для Манчини нет неприкасаемыхПсихолог: В нынешнем «Зените» для Манчини нет неприкасаемыхПсихологический портрет нового тренера «Зенита» Роберто Манчини рисует психолог Борис Хигир.Бюджет «Урала» на сезон-2017/18 составит 900 миллионов рублейБюджет екатеринбургского футбольного клуба «Урал» на сезон-2017/18 составит 900 млн рублей.Алексей Стрепетов: «Зениту» надо было брать Нобоа пять лет назадБывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе полузащитника Кристиана Нобоа в петербургский клуб и высказался о возможном возвращении защитника Дениса Терентьева и нападающего Максима Канунникова в основную команду сине-бело-голубых.Гендиректор «Тосно»: По Мелкадзе были непростые переговоры, с Милевским будем общатьсяГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал подписание контрактов с Асланом Дудиевым, Георгием Мелкадзе и Виталием Шаховым, а также рассказал о ситуации с Артемом Милевским.
Теннис
Нисикори обыграл Вердаско и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Футбол
УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов-2016/17
Футбол
Гуарин может продолжить карьеру в «Зените»
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Фиорентины» Баделем
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Денис Терентьев
Денис Терентьеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы