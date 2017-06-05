Денис Терентьев: Спасибо «Ростову» за эти два незабываемых года

Защитник Денис Терентьев поблагодарил «Ростов» за время, которое провел в донском клубе.

Напомним, что сегодня Терентьев стал игроком «Зенита».

- Большое спасибо «Ростову» за эти два незабываемых года. Здесь я всегда чувствовал поддержку болельщиков и эмоции стадиона после каждого из эпизодов матча и наших побед. Это непередаваемые ощущения! Хочу выразить благодарность за эти добрые мгновения каждому, кто переживал и поддерживал нас. Удачи, «Ростов», я ценю каждого из вас! – приводит слова Терентьева официальный сайт «Ростова».

Напомним, что ранее «Ростов» покинул Нобоа, который продолжит карьеру в «Зените».