Артуро Видаль: Отправляемся в Россию, чтобы исполнить еще одну мечту

Сборная Чили вылетела в Россию, где проведет товарищеский матч с командой России, а затем сыграет на Кубке конфедераций-2017.

«Мы отправляемся в Россию, чтобы исполнить еще одну мечту», - написал в своем твиттере полузащитник «Баварии» Артуро Видаль.

Сборные России и Чили сыграют товарищеский матч 9 июня. А на групповой стадии Кубка конфедераций чилийцы встретятся с Камеруном, Германией и Австралией.

Напомним, сборная Чили выигрывала Кубок Америки в 2015 и 2016 годах.





