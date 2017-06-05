Артуро Видаль: Отправляемся в Россию, чтобы исполнить еще одну мечту
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сборная Чили вылетела в Россию, где проведет товарищеский матч с командой России, а затем сыграет на Кубке конфедераций-2017.
«Мы отправляемся в Россию, чтобы исполнить еще одну мечту», - написал в своем твиттере полузащитник «Баварии» Артуро Видаль.
Allá vamos Rusia!!!✈️✈️✈️ vamos por otro sueño más!!!🏆🏆🇨🇱🇨🇱 @eduardovargasrj1 @jbose15 @claudiobravo1 @gjara_18 pic.twitter.com/hXixgimbsO— Arturo Vidal (@kingarturo23) 5 июня 2017 г.
Сборные России и Чили сыграют товарищеский матч 9 июня. А на групповой стадии Кубка конфедераций чилийцы встретятся с Камеруном, Германией и Австралией.
Напомним, сборная Чили выигрывала Кубок Америки в 2015 и 2016 годах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически