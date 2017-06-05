СКА обменял Иванникова в «Ладу», получив права на форварда «Бостона»
Источник: КХЛКомментарии
СКА и «Лада» произвели обмен, сообщает официальный
сайт КХЛ.
В Тольятти отправился голкипер Евгений Иванников, армейцы получили права на форварда Петера Цегларика.
Напомним, в апреле 2017 года СКА продлил контракт с Иванниковым
на один год. В сезоне-2016/17 26-летний вратарь провел один матч в КХЛ против
«Ак Барса» (5:6 Б) и 31 встречу в ВХЛ за «СКА-Неву». Евгений ранее выступал за «Ладу»
в сезоне-2014/15.
Цегларик в сезоне-2016/17 провел 11 матчей в НХЛ за «Бостон»,
в составе которого набрал (0+2) очка. Также на счету 21-летнего словака 51 матч и
39 (20+19) очков в АХЛ за «Провиденс Брюинз».
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