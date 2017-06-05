СКА обменял Иванникова в «Ладу», получив права на форварда «Бостона»

СКА и «Лада» произвели обмен, сообщает официальный сайт КХЛ.

В Тольятти отправился голкипер Евгений Иванников, армейцы получили права на форварда Петера Цегларика.

Напомним, в апреле 2017 года СКА продлил контракт с Иванниковым на один год. В сезоне-2016/17 26-летний вратарь провел один матч в КХЛ против «Ак Барса» (5:6 Б) и 31 встречу в ВХЛ за «СКА-Неву». Евгений ранее выступал за «Ладу» в сезоне-2014/15.

Цегларик в сезоне-2016/17 провел 11 матчей в НХЛ за «Бостон», в составе которого набрал (0+2) очка. Также на счету 21-летнего словака 51 матч и 39 (20+19) очков в АХЛ за «Провиденс Брюинз».