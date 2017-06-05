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Кубок чемпионов (Трофи) в Электростали выиграл клуб «Ротвайс»

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В финале второго по значимости клубного европейского турнира по хоккею на траве, который прошел в подмосковной Элекстростали, швейцарцы переиграли «Арминен» из Австрии 1:0.

Другие стыковые матчи:

За-3-е место. Динамо-Электросталь (Россия) - Гроув Мензишилл (Шотландия) – 4:0.

За-5-е место. ХК Минск (Белоруссия) - ХК Вена (Австрия) – 5:1.

За-7-е место. Паоло Бономи (Италия) - Славия (Чехия) – 2:1.

Напомним, вице-чемпион России ХК «Динамо-Электросталь» в групповом турнире уступили будущему победителю со счетом 1:2.

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