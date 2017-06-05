Андре Уорд: Я доминировал в первом бою с Ковалевым, начиная со второго раунда

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд поделился ожиданиями от второго поединка с Сергеем Ковалевым.

- Если вы посмотрите на счет, то после второго раунда я доминировал в первом поединке. Конечно, некоторые раунды выиграл он. Но мое преимущество было стабильным и ощутимым. Это не означает, что мне гарантирована победа в реванше. Он подстроится и выступит лучше, но и я буду готов лучше, - заявил Уорд.

Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.