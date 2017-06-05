Вавринка вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в 1/4 финала Открытого
чемпионата Франции, который проходит в Париже.
В понедельник Вавринка в матче 1/8 финала турнира обыграл француза Гаэля
Монфиса со счетом 7:5, 7:6 (9:7), 6:2. Встреча продолжалась почти три часа.
После победы Вавринки сформировались все пары 1/4 финала «Ролан Гаррос».
Швейцарец за выход в полуфинал поборется с хорватом Марином Чиличем.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Монфис Г. (Франция) - 7:5, 7:6, 6:2
Место и дата
05 июня 15:30, , Онлайн-трансляция
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