Олег Романцев пишет автобиографию

Бывший главный тренер сборной России по футболу и «Спартака» Олег Романцев пишет автобиографическую книгу.



- Я не хотел писать книгу. Но у меня получилась такая ситуация, что моя старшая внучка учится на журналиста, она меня постоянно уговаривала и уговорила. Я ей рассказываю, а она пишет, - заявил Романцев.

Романцев является самым титулованным тренером в истории «Спартака». В столичном клубе он работал с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003.

Вместе со «Спартаком» он становился чемпионом СССР, восьмикратным победителем чемпионата России, обладателем Кубка СССР, трехкратным обладателем Кубка России. Сборную России Олег Романцев возглавлял с 1994 по 1996 год, а также с 1998 по 2002.