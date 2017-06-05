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Олег Романцев пишет автобиографию

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Бывший главный тренер сборной России по футболу и «Спартака» Олег Романцев пишет автобиографическую книгу.

- Я не хотел писать книгу. Но у меня получилась такая ситуация, что моя старшая внучка учится на журналиста, она меня постоянно уговаривала и уговорила. Я ей рассказываю, а она пишет, - заявил Романцев.

Романцев является самым титулованным тренером в истории «Спартака». В столичном клубе он работал с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003.

Вместе со «Спартаком» он становился чемпионом СССР, восьмикратным победителем чемпионата России, обладателем Кубка СССР, трехкратным обладателем Кубка России. Сборную России Олег Романцев возглавлял с 1994 по 1996 год, а также с 1998 по 2002.




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