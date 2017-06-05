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Чилич на отказе Андерсона вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хорватский теннисист Марин Чилич пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.

В понедельник Чилич в 1/8 финала встречался с Кевином Андерсоном из ЮАР. При счете 6:3, 3:0 в пользу Чилича южноафриканец не смог продолжить борьбу. Соперники к тому моменту провели на корте 48 минут.

Чилич в четвертьфинале сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1/8 финала

Матч

Андерсон К. (ЮАР) - Чилич М. (Хорватия) - 3:6, 0:3 Отказ

Место и дата

05 июня 16:15, , Онлайн-трансляция

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