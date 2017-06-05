Чилич на отказе Андерсона вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хорватский теннисист Марин Чилич пробился в четвертьфинал Открытого
чемпионата Франции, который проходит в Париже.
В понедельник Чилич в 1/8 финала встречался с Кевином Андерсоном из ЮАР.
При счете 6:3, 3:0 в пользу Чилича южноафриканец не смог продолжить борьбу.
Соперники к тому моменту провели на корте 48 минут.
Чилич в четвертьфинале сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Андерсон К. (ЮАР) - Чилич М. (Хорватия) - 3:6, 0:3 Отказ
Место и дата
05 июня 16:15, , Онлайн-трансляция
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