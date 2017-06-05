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«Ньюкасл» и Бенитес выразили соболезнования в связи со смертью Шейка Тиоте

Источник:  ФК «Ньюкасл»Комментарии

Бывший клуб футболиста Шейка Тиоте «Ньюкасл», а также главный тренер команды Рафаэль Бенитес выразили соболезнования в связи со смертью 30-летнего игрока.

«Мы опустошены известием о трагическом происшествии с бывшим полузащитником «Ньюкасла» Шейком Тиоте, случившемся сегодня в Китае. Мы никогда тебя не забудем, Шейк», - говорится в сообщении официального твиттера «Ньюкасла». 

- Очень печально узнать о смерти Шейка. За все время, что мы были знакомы, я запомнил его настоящим профессионалом, самоотверженным и, более всего, великим человеком. Наши сердца сейчас с его семьей и друзьями в это печальное время, - в свою очередь заявил Бенитес.

30-летний Тиоте, в последнее время выступавший во втором дивизионе чемпионата Китая, упал во время тренировки и был экстренно доставлен в госпиталь.

Врачи не смогли спасти его жизнь.

Ранее Шейк выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Твенте», «Роду» и «Андерлехт». На его счету более 50 матчей за сборную Кот-д’Ивуара. Он выигрывал Кубок африканских наций в 2015 году.

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