Определился стартовый состав сборной России на матч с Венгрией
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с командой Венгрии, который состоится в Будапеште.
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Зобнин, Глушаков, Головин, Смолов, Бухаров.
Состав сборной России 🇷🇺@TeamRussia— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 июня 2017 г.
05 июня 21:30 мск
Контрольный матч. #ВенгрияРоссия pic.twitter.com/4gECi1413C
Матч начнется в 21:30 по московскому времени.
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