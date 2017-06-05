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Определился стартовый состав сборной России на матч с Венгрией

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с командой Венгрии, который состоится в Будапеште. 

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Зобнин, Глушаков, Головин, Смолов, Бухаров.

Матч начнется в 21:30 по московскому времени.

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Матч

Венгрия - Россия

Состав

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Джикия, Васин, Головин, Зобнин, Жирков, Самедов, Глушаков, Смолов, Бухаров

Место и дата

05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция


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