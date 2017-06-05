Денис Терентьев: Я безумно счастлив вернуться домой

Защитник «Зенита» Денис Терентьев поделился впечатлениями от возвращения в петербургский клуб.

- Я безумно счастлив вернуться домой. «Зенит» для меня - родной клуб, я воспитывался в нем с семи лет. Ощущения, когда возвращаешься домой, самые приятные.

- Когда появился вариант возвращения?

- Буквально в субботу мне позвонили и сказали об интересе со стороны «Зенита». В воскресенье я уже был в Петербурге и без раздумий подписал контракт. Все произошло моментально.

- Вернуться в «Зенит» было вашей целью?

- «Зенит» - это отдельная и большая часть моего сердца. Одеть снова футболку клуба было моей мечтой, и, когда мне сказали, что меня хотят вернуть, я без раздумий согласился.



- Вы стали первым выпускником клубной академии, который через аренды и выступления за другие клубы попали в основную команду «Зенита».

- Командировки в Томск, опыт в «Ростове», с которым я поиграл в Лиге Чемпионов и Лиге Европы против сильнейших клубов, дали мне очень многое. Каждому молодому футболисту очень важно приобрести подобный опыт. «Зенит» - команда очень высокого класса, которая ставит перед собой самые серьезные задачи. Поэтому попасть в нее сразу из академии очень сложно. Наверное, каждому выпускнику придется проделать такой путь, как мне, чтобы осуществить свою мечту. Хотя, может, кому-нибудь удастся и сразу заиграть в основе. Никто этого предсказать не может, - приводит слова Терентьева официальный сайт «Зенита».

Напомним, 5 июня «Зенит» объявил о переходе Дениса Теренетьева из «Ростова». Контракт с 24-летним футболистом подписан на три года с возможностью продления еще на два сезона.

24-летний футболист в сезоне-2016/17 провел 24 матча в РФПЛ, 4 – в квалификации Лиги чемпионов, 5 – на групповом этапе турнира, а также 3 матча – в Лиге Европы.



