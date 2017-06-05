Сергей Коровушкин завершил карьеру игрока

Вице-чемпион России 1998 года в составе московского ЦСКА нападающий Сергей Коровушкин завершил профессиональную карьеру игрока, сообщает официальный сайт тульского «Арсенала».

В воскресенье 38-летний Коровушкин сыграл свой заключительный матч в карьере – за тверскую «Волгу», где дебютировал в большом футболе в 1996 году, против «Строгино» в рамках зоны «Запад» ПФЛ.

Коровушкин в 1997-1998 годах провел 11 матчей за ЦСКА и помог команде выиграть серебряные медали чемпионата страны. Впоследствии нападающий выступал за московские «Торпедо-ЗИЛ», «Локомотив-2», тульский «Арсенал», нижегородский «Локомотив», курский «Авангард», калининградскую «Балтику» и «Нижний Новгород».