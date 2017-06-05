Сергей Коровушкин завершил карьеру игрока
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
Вице-чемпион России 1998 года в составе московского ЦСКА нападающий Сергей
Коровушкин завершил профессиональную карьеру игрока, сообщает официальный сайт
тульского «Арсенала».
В воскресенье 38-летний Коровушкин сыграл свой заключительный матч в карьере
– за тверскую «Волгу», где дебютировал в большом футболе в 1996 году, против «Строгино»
в рамках зоны «Запад» ПФЛ.
Коровушкин в 1997-1998 годах провел 11 матчей за ЦСКА и помог команде
выиграть серебряные медали чемпионата страны. Впоследствии нападающий выступал
за московские «Торпедо-ЗИЛ», «Локомотив-2», тульский «Арсенал», нижегородский «Локомотив»,
курский «Авангард», калининградскую «Балтику» и «Нижний Новгород».
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