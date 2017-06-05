Читатели «Советского спорта» полагают, что матч с Венгрией окажется непростым для сборной России
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня сборная России по футболу на выезде проведет товарищеский матч с командой Венгрии.
Большинство читателей «Советского спорта» полагает, что россияне одержат трудовую победу (29,54%) или же встреча завершится вничью (26,22%).
Игра начнется в 21:30 по московскому времени в Будапеште.
Этот матч проходит в рамках подготовки сборной России к домашнему Кубку конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах.
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