Гарсия вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Французская теннисистка Каролин Гарсия преодолела
барьер четвертого раунда на Открытом чемпионате Франции, который проходит в
Париже.
В понедельник Каролин Гарсия в двух сетах переиграла
свою соотечественницу Ализе Корне – 6:2, 6:4. Поединок продолжался полтора
часа.
В четвертьфинале Гарсия сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Париж (Франция)
1/8 финала
Матч
Гарсия К. (Франция) - Корне А. (Франция) - 6:2, 6:4
Место и дата
05 июня 19:15, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически