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Плишкова стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чешская теннисистка Каролина Плишкова пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции-2017. 

В четвертом круге, в упорной борьбе Плишкова сломила сопротивление представительницы Голландии Вероники Сепеде-Ройг.

За выход в полуфинал Каролина поспорит с француженкой Каролин Гарсией.

Отметим, что в случае успешного выступления в Париже Плишкова может возглавить мировой рейтинг.

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Париж (Франция)
1/8 финала

Матч

Сепеде-Ройг В. (Парагвай) - Плишкова К. (Чехия) - 6:2, 3:6, 4:6

Место и дата

05 июня 19:00, , Онлайн-трансляция

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