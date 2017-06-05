Плишкова стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Чешская теннисистка Каролина Плишкова пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции-2017.
В четвертом круге, в упорной борьбе Плишкова сломила сопротивление представительницы Голландии Вероники Сепеде-Ройг.
За выход в полуфинал Каролина поспорит с француженкой Каролин Гарсией.
Отметим, что в случае успешного выступления в Париже Плишкова может возглавить мировой рейтинг.
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Париж (Франция)
1/8 финала
Матч
Сепеде-Ройг В. (Парагвай) - Плишкова К. (Чехия) - 6:2, 3:6, 4:6
Место и дата
05 июня 19:00, , Онлайн-трансляция
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