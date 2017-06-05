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Андрей Секретарев: Ле Ру перейдет в московское «Динамо»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Чемпион Европы и победитель Мировой лиги в составе сборной Франции центральный блокирующий Кевин Ле Ру подпишет контракт с московским «Динамо».

«Сейчас могу сказать точно - команду пополнят такие игроки, как Денис Калинин, центральный блокирующий и игрок сборной Франции Кевин Ле Ру, доигровщик Дик Коой», - приводит «Р-Спорт» слова спортивного директора бело-голубых Андрея Секретарева.

По итогам сезона-2016/17 «Динамо» завоевало серебро чемпионата России.

Ле Ру прошлый сезон провел в итальянской «Модене».

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