Андрей Секретарев: Ле Ру перейдет в московское «Динамо»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Чемпион Европы и победитель Мировой лиги в составе сборной Франции центральный блокирующий Кевин Ле Ру подпишет контракт с московским «Динамо».
«Сейчас могу сказать точно - команду пополнят такие игроки, как Денис Калинин, центральный блокирующий и игрок сборной Франции Кевин Ле Ру, доигровщик Дик Коой», - приводит «Р-Спорт» слова спортивного директора бело-голубых Андрея Секретарева.
По итогам сезона-2016/17 «Динамо» завоевало серебро чемпионата России.
Ле Ру прошлый сезон провел в итальянской «Модене».
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