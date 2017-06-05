Евгений Коноплянка будет крупно оштрафован за критику главного тренера «Шальке»
Источник: BildКомментарии
Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка будет оштрафован за критику в адрес главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
- Он будет наказан и получит серьезный штраф, – заявил спортивный директор клуба Кристиан Гейдель.
Ранее Коноплянка в интервью публично обвинил Маркуса Вайнцирля в трусости.
В прошедшем сезоне 27-летний Евгений Коноплянка провел 27 матчей за «Шальке» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически