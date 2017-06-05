Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Коноплянка будет крупно оштрафован за критику главного тренера «Шальке»

Источник:  BildКомментарии

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка будет оштрафован за критику в адрес главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.

- Он будет наказан и получит серьезный штраф, – заявил спортивный директор клуба Кристиан Гейдель.

Ранее Коноплянка в интервью публично обвинил Маркуса Вайнцирля в трусости

В прошедшем сезоне 27-летний Евгений Коноплянка провел 27 матчей за «Шальке» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Французский защитник Загаду перешел из «ПСЖ» в дортмундскую «Боруссиию»Защитник Дан-Аксель Загаду сменил «ПСЖ» на дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает официальный твиттер немецкого клуба.«Барселона» претендует на полузащитника «Боруссии» (Дортмунд) ДембелеКак сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» планирует этим летом приобрести полузащитника сборной Франции Усмана Дембеле.«Бавария» рассчитывает продать Косту и Саншеша за 75 миллионов евро«Бавария» готова расстаться с полузащитниками Дугласом Костой и Ренату Саншешем. При этом они рассчитывают выручить за них серьезные деньги.Спортивный директор «Шальке»: Вайнцирль не рассчитывает на КоноплянкуСпортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель сказал, что главный тренер команды Маркус Вайнцирль не рассчитывает на полузащитника Евгения Коноплянку.Евгений Коноплянка: Вайнцирль – трус, желаю ему не задержаться в «Шальке»Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка раскритиковал главного тренера команды Маркуса Вайнцирля.Вилли Саньоль назначен ассистентом Анчелотти в «Баварии»Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль с 1 июля текущего года войдет в тренерский штаб мюнхенской «Баварии».Петер Бос может возглавить дортмундскую «Боруссию»Главный тренер «Аякса» Петер Бос может перейти на работу в дортмундскую «Боруссию».Нападающий «Айнтрахта» Сеферович перешел в «Бенфику»Нападающий «Айнтрахта» Сеферович перешел в «Бенфику»Нападающий «Айнтрахта» и сборной Швейцарии Харис Сеферович перешел в португальскую «Бенфику», сообщает официальный сайт «орлов».Желсон Фернандеш перешел из «Ренна» в «Айнтрахт»«Айнтрахт» из Франкфурта подписал швейцарского полузащитника Желсона Фернандеша. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«МЮ» интересуется нападающим «Вердера» КрузеФорвардом «Вердера» Максом Крузе интересуется «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает немецкая версия сайта Goal.com.«Газпром» продлил контракт с «Шальке» до 2022 годаПАО «Газпром» продлило спонсорский контракт с немецким «Шальке». Об этом сообщил представитель компании Сергей Куприянов.Мино Райола: «Боруссия» и «Марсель» хотят прибрести БалотеллиФутбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, поделился мнением о будущем своего клиента.Почему «протухла» «Боруссия»? Алексей Андронов – об отставке ТухеляПочему «протухла» «Боруссия»? Алексей Андронов – об отставке ТухеляОбозреватель «Советского спорта» – об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера дортмундской «Боруссии».Агент Балотелли: «Боруссия» Дортмунд и «Марсель» претендуют на моего клиентаФутбольный агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Ниццы» Марио Балотелли, рассказал об интересе к своему клиенту.Бывший нападающий «Баварии» Янкер возглавил австрийский «Хорн»Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Карстен Янкер назначен главным тренером австрийского клуба «Хорн».Зельке перешел из «РБ Лейпциг» в «Герту»Нападающий Дэви Зельке покинул «РБ Лейпциг» и стал игроком «Герты». Об этом сообщает официальный сайт берлинского клуба.Хунтелар вернулся в «Аякс» спустя 9 лет (фото)33-летний форвард Клас-Ян Хюнтелар покинул «Шальке 04» и вернулся в «Аякс». Об этом сообщает пресс-служба амстердамского клуба.Сандро Шварц назначен главным тренером «Майнца»Немецкий специалист Сандро Шварц назначен главным тренером футбольного клуба «Майнц», сообщает официальный сайт клуба.Обамеянг близок к переходу в «ПСЖ»Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перейдет из дортмундской «Боруссии» в «ПСЖ», сообщает Yahoo Sport.Исполнительный директор «Боруссии»: Мы не смогли найти основания для дальнейшего сотрудничества с ТухелемИсполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке прокомментировал уход с поста главного тренера команды Томаса Тухеля.
Футбол
Кудряшов сыграет с венграми в защитной маске
Баскетбол
Агент Мозгова: Дюрант – абсолютно лучший игрок нынешнего финала НБА
Футбол
Евгений Коноплянка будет крупно оштрафован за критику главного тренера «Шальке»
Футбол
Читатели «Советского спорта» полагают, что матч с Венгрией окажется непростым для сборной России
все новости
Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Маркус Вайнцирль
Маркус Вайнцирльвсе новости
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянкавсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости