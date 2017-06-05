Евгений Коноплянка будет крупно оштрафован за критику главного тренера «Шальке»

Защитник Дан-Аксель Загаду сменил «ПСЖ» на дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

Французский защитник Загаду перешел из «ПСЖ» в дортмундскую «Боруссиию» Защитник Дан-Аксель Загаду сменил «ПСЖ» на дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

«Барселона» претендует на полузащитника «Боруссии» (Дортмунд) Дембеле Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» планирует этим летом приобрести полузащитника сборной Франции Усмана Дембеле.