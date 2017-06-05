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Агент Мозгова: Дюрант – абсолютно лучший игрок нынешнего финала НБА

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Агент Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов – о финале НБА.

- Начало серии с точки зрения результата (2-0 в пользу «Голден Стэйт». – Прим. ред.), это абсолютное повторение прошлогодней финальной серии, - говорит Максим Шарифьянов. – И в общих оценках происходящего на площадке, все для «Кливленда» также бесперспективно, как было и год назад.

- Но год назад развязка финала получилась иной – несмотря на безнадежное начало серии, «Кливленд» выиграл.
- В прошлом году на фоне полной нелогичности по сравнению с ее началом серия перевернулась. Но следует напомнить, как это произошло. При счете 3-1 в пользу «Голден Стэйт» в пятом матче был дисквалифицирован ключевой игрок «воинов» Дрэймонд Грин. И следует напомнить, что всю финальную серию с травмой играл лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри.

Но самое главное, в прошлом финале в составе «воинов» не было Кевина Дюранта. По первым двум матчам финала есть ощущение, что помимо того, что команда в Окленде прекрасная, что у Леброна Джеймса в нынешнем финале меньше помощниковчем в прошлом году, но помимо всего можно сказать, что Дюрант – это Х-фактор и на сегодняшний момент абсолютно лучший игрок серии.

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