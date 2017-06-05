Кудряшов сыграет с венграми в защитной маске
Защитник
сборной России Федор Кудряшов сыграет в товарищеском матче с командой Венгрии в
специальной защитной маске, сообщает официальный микроблог российской
национальной команды в «твиттере».
Встреча сборных Венгрии и России пройдет в понедельник в Будапеште и начнется в 21:30 по московскому времени.
Защитник @TeamRussia Федор Кудряшов сегодня сыграет в защитной маске! pic.twitter.com/F2J2MvnIUd— Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2017 г.
Кудряшов 15 апреля в матче за «Ростов» в РФПЛ с московским ЦСКА получил перелом носа после столкновения с нападающим соперников Витиньо. Впоследствии 30-летнему защитнику изготовили специальную защитную маску, в которой он бы мог выходить на поле.
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол).
Состав
Венгрия: Гулаши, Хандья, Беше, Кадар, Ланг, Надь А., Штибер, Кальмар, Маркварт, Джуджак, Эппель
Россия: Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Зобнин (Ерохин, 33), Глушаков, Жирков, Самедов, Головин, Бухаров, Смолов
Предупреждения:
нет - Васин, 38
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция