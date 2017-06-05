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Кудряшов сыграет с венграми в защитной маске

Источник:  Twitter.comКомментарии

Защитник сборной России Федор Кудряшов сыграет в товарищеском матче с командой Венгрии в специальной защитной маске, сообщает официальный микроблог российской национальной команды в «твиттере».

Встреча сборных Венгрии и России пройдет в понедельник в Будапеште и начнется в 21:30 по московскому времени.

Кудряшов 15 апреля в матче за «Ростов» в РФПЛ с московским ЦСКА получил перелом носа после столкновения с нападающим соперников Витиньо. Впоследствии 30-летнему защитнику изготовили специальную защитную маску, в которой он бы мог выходить на поле.

Матч

Венгрия - Россия - 0:2 (0:2)

Перерыв

Голы

Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол).

Состав

Венгрия: Гулаши, Хандья, Беше, Кадар, Ланг, Надь А., Штибер, Кальмар, Маркварт, Джуджак, Эппель

Россия: Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Зобнин (Ерохин, 33), Глушаков, Жирков, Самедов, Головин, Бухаров, Смолов

Предупреждения:

нет - Васин, 38

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция

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