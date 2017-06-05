Кудряшов сыграет с венграми в защитной маске

Защитник сборной России Федор Кудряшов сыграет в товарищеском матче с командой Венгрии в специальной защитной маске, сообщает официальный микроблог российской национальной команды в «твиттере».



Встреча сборных Венгрии и России пройдет в понедельник в Будапеште и начнется в 21:30 по московскому времени.

Кудряшов 15 апреля в матче за «Ростов» в РФПЛ с московским ЦСКА получил перелом носа после столкновения с нападающим соперников Витиньо. Впоследствии 30-летнему защитнику изготовили специальную защитную маску, в которой он бы мог выходить на поле.