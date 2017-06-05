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«Фиорентина» подписала защитника «Палмейраса» Витора Уго

Источник:  ФК «Фиорентина»Комментарии

Итальянская «Фиорентина» на своем официальном сайте объявила о подписании бразильского защитника Витора Уго, который ранее выступал за «Палмейрас».

«Фиалки» за 8 миллионов евро приобрели права на 26-летнего защитника, а сам Уго пройдет во вторник медосмотр, после которого подпишет с «Фиорентиной» контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

За «Палмейрас» Уго провел 67 матчей, в которых забил восемь мячей. В 2016 году футболист выиграл со своей командой чемпионат Бразилии, в 2015-м - Кубок Бразилии.

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